Pigneto, fermata compravendita di droga: nei guai pusher e cliente 61enne

Sono stati fermati mentre stavano portando a termine una compravendita di droga. Nel corso dei quotidiani pattugliamenti del quartiere, i carabinieri del Nucleo Operativo di piazza Dante hanno arrestato un cittadino del Senegal di 25 anni, con precedenti e senza fissa dimora.

L'umo, tenuto d'occhio dai militari in borghese, è stato sorpreso, in via del Pigneto, mentre cedeva dosi di marijuana ad un cliente, un uomo di 61 anni originario di Torino.

Per il pusher sono scattate le manette ai polsi e il successivo trasferimento in caserma, in attesa di essere condotto presso le aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo. L'acquirente, dopo essere stato identificato dai Carabinieri, è stato segnalato all'Ufficio Territoriale del Governo quale assuntore di droghe. Sequestrati 2,2 grammi di marijuana e 190 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.