Il V municipio lancia un bando per la gestione di 46 biciclette elettriche

L'amministrazione di Giovanni Boccuzzi lancia un bando per la gestione delle 46 biciclette elettriche acquistate dal municipio nel 2018. "Dovranno essere utilizzate come mezzo di trasporto per i percorsi naturalistici, archeologici e storici presenti nel nostro territorio", ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Dario Pulcini.

Un apposito bando di gara ne affiderà la gestione, per dodici mesi, ad associazioni no profit. L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare i beni, garantire la presenza in occasione di iniziative istituzionali organizzate e/o patrocinate dal Municipio, produrre materiale conoscitivo del servizio e restituire le bici funzionanti.

"Il Municipio V può diventare un polo attrattivo culturale e paesaggistico, implementando il turismo in un’ottica di sostenibilità ambientale", ha contiuato. "Stiamo restituendo un nuovo volto alla città, rendendola, come le altri capitali europee, una città più sostenibile e meno inquinata". Per l'assessore "continua il lavoro di transizione verso la mobilità sostenibile nel V Municipio" avviato con la "realizzazione della corsia ciclabile sulla via Prenestina" e con il "susseguirsi di iniziative che fanno conoscere e incentivano l’utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibili".