Mercati, Boccuzzi polemizza con consigliera M5S: "Mai avuto problemi con il bando, non è informata"

"Non abbiamo avuto alcun problema con il bando per l'assegnazione dei posteggi nei mercati. Le affermazioni della consigliera ci hanno lasciato sorpresi". Non sono piaciute al presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi, le parole della consigliera M5S e presidente della commissione municipale Commercio, Elisabetta D'Alessandro, rilasciate pubblicamente nel corso di una commissione capitolina Politiche sociali convocata sul tema del regolamento dei beni indisponibili e demaniali di Roma Capitale.

D'Alessandro, presente a titolo personale, ha espresso le sue perplessità in merito ad alcuni passaggi a suo dire non chiari della proposta di delibera avanzata dalla maggioranza pentastallata, a prima firma di Francesco Ardu, facendo riferimento anche a questioni municipali. “I bandi devono essere chiari, già con quello dei mercati ho avuto seri problemi, se qualcuno fa ricorso poi non dovete venire dopo a dire che c'è qualcosa che non va. Sto facendo una lotta in Municipio soltanto per far passare un'osservazione, e questo è molto grave”.

Boccuzzi ha voluto replicare così a Romatoday: "Sul bando per i mercati non abbiamo avuto nessun problema", le sue parole. "Abbiamo messo a bando 89 posteggi nei mercati rionali, sono arrivate 85 domande. Una parte di queste è stata scartata perché non aveva i requisiti di sostenibilità ma, entro i 30 giorni previsti, non è stato avanzato alcun ricorso. Il 20 febbraio abbiamo firmato le determinazioni dirigenziali per stilare la graduatoria definitiva. In questi giorni sono stati convocati i vincitori e la prossima settimana assegneremo i posteggi. Faremo presto un nuovo bando per permettere anche a quanti non hanno la partita iva di poter avere un posto nei mercati, cosa che con questo bando non poteva accadere". Poi conclude: "D'Alessandro forse non è ben informata sulle attività del municipio. Le sue parole ci lasciano veramente sorpresi".