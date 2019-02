La Basilica sottorranea di Porta Maggiore tra i luoghi del cuore: sesto sito più votato in provincia di Roma

La Basilica Sotterranea di Porta Maggiore è il sesto sito più votato nella provinca di Roma nel censimento dei #LuoghiDelCuore promosso dal FAI - Fondo Ambiente Italiano. Il monumento, che a livello nazionale si è attestato alla 203esima posizione sui 37.200 luoghi oggetto di segnalazione, ha ricevuto 2.175.

"Un grande risultato" il commento su Facebook dell'Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros "partendo praticamente da zero. Lo abbiamo realizzato con pochi mezzi, senza clamore mediatico, letteralmente a mani nude con la sola forza di chi si è messo in gioco raccogliendo una ad una le firme. Non sappiamo ora cosa accadrà, quello che sappiamo e che molte più persone conoscono questo luogo, che molte più persone avranno voglia di visitarlo, che si è messo in moto qualcosa che speriamo consenta di salvaguardare e valorizzare questo straordinario gioiello" termina il post in cui si ringraziano la Soprintendenza Speciale Roma e il Municipio Roma V e i comitati, cittadini, insegnanti, commercianti.

Come si legge sul sito del Fai, la basilica si trova subito fuori l’odierna Porta Maggiore, "nel punto di convergenza del più importante gruppo di acquedotti della Roma imperiale [...]. Fu riportata alla luce casualmente, il 21 aprile 1917 a causa di un cedimento del terreno sotto uno dei binari della ferrovia Roma-Cassino-Napoli.

[...] Per costruire la basilica sono state scavate sottoterra le forme delle colonne e poi è stato colato dentro dell'aggregato cementizio, questo aggregato una volta consolidato ha permesso di creare la volta e un'apertura sul vertice, e successivamente è stata svuotata la terra dentro. La basilica non si trova sottoterra perché col passare del tempo c'è stata una stratificazione del territorio che ha fatto scomparire l'edificio, ma è stata realizzata per essere sotterranea".