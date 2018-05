Metro C, tagli al bus 81: "Era fondamentale per i cittadini. Subito commissione Trasparenza"

In piazza per dire no ai tagli alla linea 81, tra i bus di superficie nel quadrante est della città rimodulati con l'apertura della nuova stazione della metro C San Giovanni. Il capolinea del bus è stato spostato da piazza Malatesta, al Pigneto, a via La Spezia, a San Giovanni, con la soppressione di dieci fermate tra via Prenestina e piazza del Pigneto. Da mesi i comitati della zona chiedono di rivedere la decisione, motivato con ragioni di ottimizzazione del servizio (la linea C serve in parte la stessa area). Ma le istanze, al momento, sono cadute nel vuoto.

Questa mattina il flash mob sotto la pioggia organizzato da Fratelli d'Italia per chiedere la convocazione di una commissione Trasparenza. "Il precedente tragitto dell’81 permetteva a tante persone, di cui molti anziani e disabili, di raggiungere i tre grandi ospedali di San Giovanni, Fatebenefratelli e Santo Spirito" commentano i consiglieri capitolini Maurizio Politi e Francesco Figliomeni, insieme a quelli municipali Emiliano Corsi e Giusy Guadagno per il municipio 5 e Flavia Cerquoni per il municipio 7.

"Abbiamo protocollato stamane una richiesta urgente di commissione Trasparenza per analizzare nel dettaglio le motivazioni che hanno portato Atac al taglio delle fermate e studiare insieme una soluzione che garantisca maggiormente i numerosi cittadini dei quartieri citati, fortemente penalizzati dalla nuova disposizione delle linee bus".

In parallelo prosegue anche la protesta dei comitati di quartiere, in testa il cdq Pigneto Prenestino e Abitanti Pigneto: "Quello di Atac è un piano scellerato che nel quadrante dove viviamo si concretizzerà Lunedi 14 maggio con il taglio della linea 81, ma che in realtà prevede di portare il trasporto pubblico all'esasperazione. Ci avevano assicurato di aspettare due mesi per monitorare i flussi della metro prima di effettuare i tagli. E invece hanno aspettato solo due giorni".