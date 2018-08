V municipio, i grillini perdono pezzi: la consigliera Chiara Tacchia passa alla Lega

I Cinque Stelle perdono un pezzo in V municipio. Dice addio ai colleghi grillini la consigliera Chiara Tacchia per spostarsi con il neonato gruppo della Lega. Di ieri la comunicazione alla presidenza del consiglio.

Tacchia siederà accanto a Emiliano Corsi, capogruppo del partito salviniano, e Giusy Guadagno, tra gli undici consiglieri dei parlamentini romani che hanno lasciato Fratelli d'Italia per salire sul carro del vincitore. Eccoli di seguito.

In II municipio (Parioli -San Lorenzo) passano Sandra Bertucci e Giuseppe Schiccitano. In XII Giovanni Picone, Francesca Grosseto e Marco Giudici. A questi si aggiungono i consiglieri Flavia Cerquoni (VII) Daniele Catalano (XI) e Fulvio Accorinti (XIV). Ci sono poi gli eletti nell'ultima tornata amministrativa in VIII (Garbatella) e nel III Municipio (Montesacro).

Di ieri la presentazione anche del gruppo capitolino. Capogruppo, Maurizio Politi, ex Fratelli d'Italia (QUI LA NOTIZIA).