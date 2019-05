Il M5S del V municipio perde pezzi, Belluzzo passa a Fdi: "Non hanno più il contatto con i cittadini"

Il Movimento cinque stelle del V municipio perde pezzi. Il consigliere Christian Belluzzo, ha lanciato il gruppo pentastellato per entrare in quello di Fratelli d’Italia. “Il movimento ha perso il contatto con i cittadini”, ha spiegato il presidente della commissione municipale Lavori Pubblici. “Non trovo più nessun punto di incontro sia di intenti sia di progetti”, spiega inoltre. Per questo la decisione è stata “ponderata a lungo ma era divenuta inevitabile perché purtroppo, lo spirito democratico che aveva mosso il movimento è venuto a mancare lasciando posto ad inefficienza, improvvisazione e discussioni che ledono l'interesse dei cittadini".

"Il municipio V è un territorio problematico” continua “e purtroppo è gestito dal presidente Giovanni Boccuzzi, persona che non sembra minimamente in grado di ascoltare i cittadini ed assolutamente non capace di risolvere le problematiche sottoposte dagli stessi nei diversi settori della vita cittadina. Boccuzzi e la sua giunta” aggiunge Belluzzo “in questi anni hanno pure adottato modalità che definiremmo personalistiche di interpretare il mandato ricevuto dai cittadini e per i cittadini, disattendendo troppo spesso le aspettative del Consiglio Municipale, non seguendo come si sarebbe dovuto fare gli atti approvati dal Consiglio stesso”. Belluzzo continuerà a occuparsi “delle varie tematiche ed esigenze della collettività, per portare il mio contributo in un partito come Fratelli d'Italia, con cui ho deciso di condividere un nuovo percorso politico”.

"Diamo un caloroso benvenuto a Christian Belluzzo, consigliere nel municipio V, che lascia le fila del M5s per entrare nella famiglia di Fratelli d'Italia”, commenta Francesco Figliomeni, consigliere di Fdi e vicepresidente dell'Assemblea capitolina. Alla presentazione del passaggio di casacca anche i deputati Fabio Rampelli e Paolo Trancassini, che è anche coordinatore regionale di Fdi. “Persona capace, sempre pronto ad ascoltare le istanze dei cittadini e molto attento alle problematiche del territorio essendo un attivista della prima ora. Poter contare sulla sua esperienza e profonda conoscenza del municipio sara' d'aiuto per poter risolvere le tante criticita' presenti sul territorio e portare avanti la nostra opposizione costruttiva contro l'inefficiente presidenza di Boccuzzi nel V municipio”.

"Un altro pezzo di 5 stelle lascia ed è il segnale ennesimo del fallimento della Raggi", il commento del capogruppo di Fdi in consiglio municipale, Fabio Sabbatani Schiuma, e di Trancassini. "Belluzzo è persona per bene e lo ha dimostrato in questi anni. Oggi approda in un partito che grazie all'impegno personale di Giorgia Meloni è sempre più inclusivo".

La notizia è stata commentata anche dal gruppo municipale del Pd: "Apprendiamo senza finto stupore che la maggioranza 5stelle nel V Municipio perde un altro pezzo. Dopo il passaggio della consigliera Chiara Tacchia, fulminata sulla via di Damasco e convertitasi alla Lega, ora anche Christian Belluzzo abbandona i 5stelle per passare a Fratelli d'Italia. Questa transumanza dei grillini non fa altro che confermare la sintonia da sempre evidente tra il mondo 5stelle e la destra meno moderata. Nonostante parte dei pentastellati finga un animo di sinistra, nel disperato tentativo di recuperare consenso presso gli elettori che hanno illuso. La Giunta Boccuzzi - già molto debole nei contenuti - ora lo diventa anche nei numeri. La Presidenza venga a riferire in aula quanto prima", dichiara il Gruppo Consiliare del Partito Democratico nel V Municipio.