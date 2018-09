Ciclopasseggiata nel V municipio: sabato in bici dal Pigneto al Quarticciolo

Nell’ambito della XVII^ Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il Municipio Roma V, in collaborazione con le Biblioteche del Municipio ha organizzato una passeggiata in bicicletta dalla Biblioteca “Mameli” alla Biblioteca “Gianni Rodari, con tappe alle Biblioteche “ Penazzato “ e “Quarticciolo”, guidata dagli operatori del C.E.A. e dai Volontari del Servizio Civile. L'appuntamento è per domani 22 settembre alla Biblioteca Mameli in via del Pigneto 22. Una ciclopasseggiata che attraversarà l'intero municipio. Ad introdurre l'evento sarà il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi.

Partenza per il percorso: Via del Pigneto Circonvallazione Casilina, Via Prenestina, Parco del Torrione Prenestino, Via Prenestina, Parco delle Energie, Via Prenestina, Viale Ronchi, Cisterna di Piazza Ronchi, Viale Ronchi, Via Prenestina, Villa dei Gordiani, Via della Venezia Giulia, Viale della Serenissima, Via Cherso, Via Dino Penazzato, Biblioteca Penazzato, Viale Giovanni Battista Valente, Via Prenestina, Viale Palmiro Togliatti, Via Cerignola, Piazza del Quarticciolo, Teatro Biblioteca Quarticciolo, Via Ostuni, Via Molfetta, Parco Giovanni Palatucci, Biblioteca Gianni Rodari.