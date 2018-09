Collatino, lo scempio dell'ex deposito auto: tra carcasse bruciate, siringhe e discariche 

Carcasse di auto abbandonate, rifiuti, siringhe, preservativi. Un'area della periferia di Roma, tra le tante, lasciata morire nonostante segnalazioni e denunce. Siamo all'ex deposito comunale di viale Giovanni Battista Valente, al Collatino. A denunciare le pessime condizioni in cui versa lo spazio è il Pd Roma del V municipio.

Lo scorso 16 maggio la consigliera dem Maura Lostia ha fatto presente alla giunta M5s il degrado dei luoghi, chiedendo una bonifica a stretto giro e comunicazioni ai cittadini sui tempi di intervento. Niente si è smosso. Il 14 luglio un sopralluogo in zona ha confermato il degrado generale.

"Nessun intervento è stato messo in atto" spiega la consigliera Lostia "ma la via di accesso al deposito è diventata una vera e propria discarica e un luogo atto al consumo di sostanze stupefacenti". Al rientro dalle ferie estive, ecco che arriva un'altra interrogazione in aula per sollecitare, sempre a firma dei democratici. "Ci aspettiamo che, almeno questa, non cada nel dimenticatoio".