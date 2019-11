Fuga di gas al Collatino: danneggiata una condotta sotterranea, strada chiusa

Fuga di gas fra Colli Aniene ed il Collatino. Questo quanto ha determinato la chiusura di un tratto di via Grotta di Gregna (fra via Igino Giordani e la via Collatina). Lo rende noto Italgas informando che, nel pomeriggio di martedì 5 novembre un’impresa estranea al gruppo, nel corso di un intervento su alcuni sottoservizi in via Grotta di Gregna, nel quartiere Collatino a Roma, ha inavvertitamente danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione.

I tecnici Italgas, tempestivamente intervenuti, stanno operando per mettere in sicurezza la condotta nel più breve tempo possibile. Per agevolare le attività, le autorità hanno disposto la momentanea chiusura al traffico della strada.

Al momento la Società riesce a garantire la continuità del servizio alle utenze collegate al tratto di rete interessato dal danneggiamento.