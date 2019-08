"Dammi una birra", il titolare del supermercato rifiuta e lui si scaglia contro le vetrate

Aveva già ottenuto una bottiglia di birra gratis dal gestore di un minimarket di via Collatina 5, ma quando ne ha chiesta un’altra – sempre senza pagare – il commerciante, un cittadino del Bangladesh di 43 anni si è rifiutato, mandando quel cliente sfacciato su tutte le furie.

L’uomo, un romano di 34 anni già conosciuto alle forze dell’ordine, ha iniziato a danneggiare le vetrate e le suppellettili del negozio, ma è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma intervenuti grazie ad una segnalazione giunta al “112”.

I militari hanno arrestato l’esagitato con le accuse di tentata rapina e danneggiamento. Il 34enne, che nella sua azione si è procurato lesioni alle braccia e la frattura dell’omero sinistro, è stato trasportato al Policlinico “Casilino” per le cure del caso, a seguito delle quali è stato dimesso con 30 giorni di prognosi. Subito dopo è stato portato in caserma, dove è rimasto in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.