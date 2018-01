Omicidio Nicole Lelli: una targa per la 23enne uccisa dal marito con un colpo di pistola

"A Nicole Lelli e a tutte le vittime di femminicidio". Reciterà così la targa in travertino che presto verrà installata nel parco Achille Grandi, al Collatino. Un monumento alla memoria della giovane uccisa dal marito a soli 23 anni, nel novembre 2015. Al Collatino era nata e cresciuta, poi vittima della ferocia del compagno, cubano, che aveva lasciato.

La giunta Raggi ha accolto la richiesta della famiglia, veicolata da un atto votato in municipio, dando l'ok alla realizzazione di un luogo della memoria. Una scritta in caratteri romani di colore rosso, che ricordi non solo Nicole ma tutte le donne rimaste uccise per mano del "loro" uomo. Prima di poter installare il monumento servirà un decreto prefettizio, per andare in deroga alla norma che prevede siano trascorsi almeno dieci anni dalla morte della persona. Nicole non c'è più dal 2015, due anni appena. Ma il femminicidio è un tema urgente, troppo spesso agli onori delle cronache, e sensibilizzare fa parte delle azioni portate avanti dalle istituzioni.

Tra il 2005 e il 2016 sono morte quasi 1400 donne. Fra loro anche Nicole, che aveva sposato Yoandris Medina Nunez a Cuba. Poi aveva deciso di dire basta, ma non è riuscita a fermare la gelosia furiosa del marito e la sua ossessione per la cittadinanza italiana. L'uomo le ha puntato una pistola alla testa fuori da una discoteca di Testaccio. Un colpo secco, poi la confessione: "Ho ucciso mia moglie, venite a prendermi". E' stato condannato a vent'anni di carcere tra le proteste dei familiari di Nicole. Il pm aveva chiesto l'ergastolo.