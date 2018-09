Collatino, Raggi inaugura il nido Prampolini: si chiamerà 'Il Casale dei Bambini"

Il sacrificio della scuola Massaia a Centocelle ha finalmente un senso. I soldi risparmiati per il fitto del plesso hanno trovato un'allocazione nell'apertura di due nidi. In uno di questi c'è stato il taglio del nastro la scorsa settimana ed oggi la sindaca rivendica l'apertura. "Un nuovo asilo per 50 famiglie in una zona dove le strutture scolastiche sono poche, e ben 275mila euro di risparmi all'anno", annuncia trionfante la sindaca.

Il nido è quello del Collatino, nel complesso Prampolini e si chiamerà "Il Casale dei Bambini". La nuova scuola ospita 50 bambini che "si appropriano" di un vecchio casale che in parte era utilizzato dal Municipio per attività culturali. "È una struttura accogliente", continua Raggi, "con un ampio giardino esterno dove far giocare i bambini. È un servizio che mancava da anni in questo territorio e che le famiglie aspettavano da tempo. L'apertura di questo nido e' stato reso possibile grazie al risparmio di 275mila euro all'anno di affitto ad un privato per un edificio adibito a scuola all'interno dello stesso municipio". Il riferimento della sindaca è alla scuola Massaia a Centocelle che tante proteste ha provocato tra i genitori e gli abitanti del quartiere.

"Così abbiamo recuperato le risorse necessarie ad aprire il nuovo nido. Lottiamo ogni giorno per risolvere situazioni incancrenite da anni", conclude la prima cittadina.