Un concorso fotografico per le 6 stazioni metro del V municipio: 'C SIAMO' arriva alla terza edizione

Terzo anno consecutivo per 'C SIAMO', il concorso fotografico che vede al centro le sei fermate della metro C che cadono sul territorio del V municipio: Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti e Parco di Centocelle.

Come si legge sull'avviso pubblico, "il concorso fotografico si prefigge di far conoscere e valorizzare la ricchezza del territorio municipale, nella molteplicità dei suoi aspetti, dal patrimonio archeologico-storico e paesaggistico alle espressioni delle diverse culture". Questo sarà quindi l'argomento delle fotografie che potranno essere ammesse al concorso e che dovranno essere scattate nei sei quartieri delle sei fermate della metro.

Il premio letterario diventa un appuntamento annuale

Vi possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni, con massimo 3 foto, che dovranno essere inviate entro il 31 luglio 2019 all'Ufficio redazione pagine web del V municipio. Per la selezione del vincitore, una prima fase di votazione pubblica si terrà sul web. Entro i 30 giorni successivi alla data ultima, tutte le fotografie pervenute verranno pubblicate sulla pagina Facebook istituzionale.

Per ognuna delle stazioni indicate, le tre che riceverano più like passeranno alla successiva fase della valutazione da parte di una giuria di esperti del settore. La prima classificata verrà stampata nel formato dei pannelli della metropolitana ed esposta con apposita didascalia.