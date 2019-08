Municipio V, ecco il concorso per cortometraggi e video musicali: scadenza prorogata a settembre

E' stata prorogata al 30 settembre 2019 la scadenza dei termini di presentazione dei cortometraggi, video arte e videoclip musicali relativi al concorso 'Short Film and Music Video Festival 2019' con l'obiettivo di "consentire una maggiore partecipazione della cittadinanza all'evento culturale". Con il bando il municipio V intende "realizzare un festival dedicato ai cortometraggi, video art e videoclip musicali rivolto ai nuovi autori". Funzionerà così: prima la votazione sulla pagina Facebook, poi, i lavori che otterranno più 'like' verranno valutati da una giuria di esperti del settore.

I lavori dovranno essere ispirati alle realtà del territorio e dovranno coniugare "le diversità delle varie etnie presenti" con "parametri di innovazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie". Il video "dovrà contenere l'hashtag legato al concorso #CortiVMunicipioRoma" e dovranno avere una durata massima di 15 minuti per i cortometraggi, di 5 minuti per i video art e di 3 minuti per i videoclip musicali. La partecipazione al concorso è gratuita.

I video vincitori verranno proiettati al Nuovo Cinema Aquila di Roma nel corso di una serata di premiazione dedicata e nel corso della programmazione del cinema. I vincitori verranno inoltre premiati con attrezzatura professionale tecnologica per un valore massimodi 6mila euro suddivisi per i tre vincitori delle tre diverse sezioni.