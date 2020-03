Coronavirus, contagiata dipendente V municipio: "Era a casa da 10 giorni e non lavorava allo sportello"

Una dipendente del V municipio, presso la sede di via Torre Annunziata 1, è risultata positiva al Coronavirus Covid-19. Lo comunica con una nota il presidente Giovanni Boccuzzi. La donna risultata positiva era assente dal lavoro, per ragioni di salute, già dal 13 marzo scorso. Come fa sapere il minisindaco a Romatoday nel frattempo non sono emerse altre notizie di persone malate. La dipendente era addetta ad un ufficio interno e non aveva contatti con la cittadinanza agli sportelli.

Come da protocollo, spiega il minisindaco, "sono state immediatamente disposte la chiusura e la disinfezione degli uffici dove lavora la dipendente e delle stanze contigue, che si trovano in un area separata dal resto della struttura". Attualmente la maggior parte del personale municipale sta lavorando in smart working.