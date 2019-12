Nel V municipio torna FestAm: proiezioni e incontri dedicati alla sostenibilità ambientale

Arriva la terza edizione di Festam, il Festival dell'ambiente del V municipio che si svolgerà dal 14 al 22 dicembre. Proiezioni, incontri, presentazioni di libri, esposizioni artistiche. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.

"Si tratta dell’edizione più grande di sempre", commenta l'assessore all'Ambiente del V municipil Dario Pulcini. "Lo scopo del festival è quello di avvicinare più persone ai temi quali la sostenibilità ambientale: conoscere l’ecosistema e le sue 'leggi' è il primo modo per tutelarlo e per garantire un futuro migliore".

Aggiunge Maria Teresa Brunetti, assessora municipale alle Politiche culturali:

"Se vogliamo un reale cambio di marcia bisogna operare una vera rivoluzione culturale a partire delle coscienze dei singoli e queste si cambiano anche e soprattutto attraverso iniziative culturali, come FestAm, che vede il coinvolgimento di vari presidi culturali presenti sul territorio, dal Nuovo Cinema Aquila al Teatro Biblioteca Quarticciolo, fino ad arrivare a varie librerie indipendenti del territorio in cui si terranno presentazioni di libri su tematiche ambientali alla presenza degli autori. Il tema del nostro tempo è l’ambiente, salvaguardarlo è la nostra sfida".

Ecco il programma

Venerdì 13 dicembre ore 10.00: Prologo del Festival con la riqualificazione delle aiuole insieme all’associazione “Borgo dei Ragazzi Don Bosco” a piazza Teofrasto.

Sabato 14 dicembre Nell’arco della mattinata presso la sede succursale del Liceo Scientifico Francesco d’Assisi in Via Castore Durante 11 sarà realizzato il murale dal titolo “Natura e Sport”, opera “partecipata” degli alunni con lo street artist Luis Alberto Cutrone.

ore 16.00: Proiezione di Ailo un'avventura tra i ghiacci al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

ore 18.00 : Presentazione del progetto “Apiari Pubblici” sviluppato dalla Commissione Cultura e l’Assessorato all’ambiente municipali, con l’Associazione Api Romane e l’A.P.S. al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

ore 18.10: Proiezione di Antropocene, l'epoca umana al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

ore 21.00: Proiezione di Vivere, che rischio al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

Domenica 15 dicembre

ore 16.00: Presentazione di “Danza in fascia” a cura di Annabella Fedele, una tecnica che aiuta le mamme a sentire un maggior legame con il proprio corpo e con il proprio bambino al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

ore 16.10: Proiezione di Ailo un'avventura tra i ghiacci al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

ore 18.00: Presentazione di “Danza in fascia” a cura di Annabella Fedele, una tecnica che aiuta le mamme a sentire un maggior legame con il proprio corpo e con il proprio bambino al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

ore 18.10: Proiezione di In questo mondo al Nuovo Cinema Aquila in Via Aquila 66/74

ore 21.00: Proiezione di Hambachers al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

Lunedì 16 dicembre

ore 17.00: Maurizio Pallante, Fondatore del Movimento della Decrescita Felice e l’ambientalista italiano Massimo De Maio saranno ospiti dell’incontro sull’uso consapevole delle risorse e la decrescita felice presso l’ex Sala Consiliare di Via dell’Acqua Bullicante 2.

ore 19.00: Proiezione di Incontro Gandhi al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

ore 19.00: Presentazione con l’autore del libro di Maurizio Pallante “Solo una decrescita felice (selettiva e governata) può salvarci” alla libreria LaRocca Fortezza Culturale in via Carlo della Rocca 6 B

ore 21.00: Proiezione di Legno Vivo- Xylella - Oltre il batterio al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74



Martedì 17 dicembre

ore 17.00: Spiegazione da un punto di vista scientifico a cura dell’imprenditore Massimo Bernardoni su come funzionano le vernici fotocatalitiche e come possono essere impiegate presso l’ex Sala Consiliare di via dell’Acqua Bullicante 2.

ore 18.30: Presentazione del Documentario sulla cultura e l’ambiente Municipio Roma V al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

ore 19.00: Presentazione del “Manuale di permacultura integrale” di Saviana Parodi alla libreria Todomodo in Via Bellegra 44.

ore 20.00: Proiezione di Biciclette di città al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

ore 21.00: Proiezione di Ci vuole un fiore al Nuovo Cinema Aquila in Via L’Aquila 66/74

Mercoledì 18 dicembre

ore 18.00: Forum Ambiente del Municipio Roma V alla Casa della Cultura di Via Casilina 665

Giovedì 19 dicembre

ore 17.00: Don Maurizio Mirilli presenterà la Prof.ssa di Ingegneria delle materie prime dell’Università Sapienza di Roma, Silvia Serranti, che parlerà di economia circolare presso la sala incontri della Chiesa del SS. Sacramento a Largo Agosta.

ore 19.00: Presentazione con l’autore del libro di Aldo Martina “Cervi e uomini” alla libreria Rinascita 2.0 in Via Dignano D’Istria 37

ore 21.00: Esibizione degli artisti dell’iniziativa “Alberi in periferia” al Teatro Quarticciolo in via Castellaneta 10.

Sabato 21 dicembre

ore 15.00: Piantumazione di alberi donati dall’associazione “La loggia degli offuscati” a Via G. De Chirico ingresso Parco di Tor Sapienza.

ore 17.00: Convegno sull’ecologia profonda con l’associazione DEAFAL e PURO Permacultura a Roma insieme alla Commissione Cultura, alla Commissione Ambiente e all’Assessorato all’ambiente municipali al Teatro Quarticciolo in via Castellaneta 10.

ore 19.00: Concerto del giovane musicista Francesco Vinciotti al Teatro Quarticciolo in via Castellaneta 10.

Dal 14 al 21 dicembre

Proiezione dei cortometraggi ed esposizione dei pannelli fotografici realizzati da documentaristi professionisti il cui tema sarà l’ambiente naturale, le opere sono a cura dell’Associazione “Arte e città a colori”.

La festa è organizzata in collaborazione con la Cooperativa Termini per la commemorazione del centenario dalla fondazione dei Villini del Pigneto: sabato 21 una parte del quadrante verrà pedonalizzata e ci saranno diversi espositori tra artigiani e produttori locali, oltre che uno stand informativo di AMA e una lezione gratuita su come curare le piante, con gli esperti della Casa Del Giardinaggio del Comune di Roma.

Durante il Festival sarà presentato da Elena Mannocchi e l’Associazione “Va a fa ‘n bene” il progetto di raccolta dei cellulari usati del Jean Goodall Institute Italia: si narreranno i danni ambientali e sociali creati dalla produzione degli smartphone e come porvi rimedio: per questo installeremo nelle sedi municipali dei contenitori ad hoc per la raccolta dei telefoni usati e il loro corretto riuso e riciclo.