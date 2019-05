V municipio, a bando 86 posteggi nei mercati rionali: "Non accadeva da 5 anni"

Il V municipio mette a bando 86 posteggi nei mercati rionali del territorio destinati ad attività commerciali, artigianali e di servizio. Tre stalli sono invece dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande. “Siamo soddisfatti, era 5 anni che non accadeva”, le parole in un video su Facebook del presidente Giovanni Boccuzzi. “Dopo aver elaborato i criteri e le linee guida, oggi finalmente per i nostri dieci mercati rionali abbiamo gli avvisi pubblici”. Soddsfatta anche la presidente della commissione Commercio, Elisabetta D’Alessandro: “Siamo contenti perché era dal 2013 che non si potevano assegnare nuovi box al mercato rionale”.

In particolare si tratta dei mercati di La Rustica, Casilino 23, Primavera, Iris, Labicano, Ronchi, Tor Pignattara, Villa Gordiani. Mentre le attivita per di somministrazione di alimenti riguardano i mercati Ronchi, Tor Pignattara, La Rustica. Le domande, si legge sul sito, possono essere presentate all’ufficio protocollo del municipio entro e non oltre il 15 luglio 2019, alle ore 12.00. “Se non arriveranno domande di partecipazione per uno dei settori indicati, o se le domande pervenute non corrisponderanno al numero dei posteggi messi a bando”, si legge ancora, “l’amministrazione si riserva la facoltà di ampliare la consistenza numerica dei settori per i quali risultino pervenute maggiori richieste di partecipazione, in modo da completare l’organico dei mercati”.

Possono partecipare alla selezione ditte individuali, le società di persone e di capitale o cooperative. Sono ammessi, inoltre, i produttori e gli imprenditori agricoli con idonea certificazione. I soggetti interessati non devono avere posizioni debitorie con Roma Capitale.