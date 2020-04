Da Centocelle al Pigneto, spesa a domicilio anche per i mercati rionali: il V municipio pubblica i contatti

Da La Rustica a Centocelle, dal Pigneto a Villa Gordiani. In tempi di emergenza Coronavirus anche i mercati rionali del V municipio si sono organizzati per effettuare servizio a domicilio. I numeri degli operatori disponibili è stato raccolto, diviso per mercati, dal V municipio e pubblicato questa mattina sulla pagina Facebook del presidente Giovanni Boccuzzi.

“Abbiamo chiesto ai presidenti di tutti i mercati rionali del territorio di fornirci i nomi e i contatti degli operatori che possono organizzare questo servizio. Li abbiamo raccolti e pubblicizzati su internet”, ha spiegato il minisindaco. “Naturalmente siamo consapevoli che ci sono molte persone che non hanno internet e non usano i social, soprattutto gli anziani. Per questo chiediamo a tutti di condividere la lista”.

Dal 17 marzo scorso, in seguito a un’ordinanza della Regione Lazio, come tutti gli altri esercizi commerciali, anche i mercati aprono alle 8.30. “I mercati sono abituati ad aprire molto prima e questo ha creato non pochi problemi avevo chiesto se fosse possibile una modifica ma non è stato possibile”, commenta Boccuzzi.

La lista dei mercati è consultabile sulla pagina Facebook del presidente del V municipio. È suddivisa per mercati e per operatori. Attraverso il numero telefonico ogni cliente può effettuare l’ordine.