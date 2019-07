Verde V municipio, panchine riparate da cittadini e consiglieri. Raggi: "Grazie di cuore"

Panchine a nuovo nel V municipio. Ad avviare un'azione di riparazione nei parchi e nelle ville del territorio, cittadini e consiglieri municipali. Ad alcune operazioni ha preso parte anche l'assessore all'Ambiente della giunta Boccuzzi, Dario Pulcini. A darne notizia la sindaca Virginia Raggi con un post su Facebook:

"Un’azione corale in cui residenti ed amministrazione operano insieme per un solo obiettivo: il bene comune", ha scritto la prima cittadina. "Rimboccandosi le maniche, in prima persona, scuole, genitori, assessori, hanno sostituito centinaia di stecche in legno, dando così nuova vita a sedili fino ad oggi abbandonati. Questo spirito di collaborazione fa capire che sono tante le persone che amano il territorio e vogliono contribuire in prima persona a cambiare realmente le cose. Grazie di cuore"

Ecco le aree di intervento: Parco Barone Rampante, Parco Delle Energie, Parco Bonafede, Villa Gordiani, giardino Via Del Campo, Parco M.T. Di Calcutta, Parco Achille Grandi, Parco Biavati. I lavori proseguiranno con il Parco Caduti di Marcinelle, il Parco Alessandrino, sulla parte rimanente di Villa Gordiani e del giardino di Via Del Campo.

La notizia è stata raccontata anche dall'assessore Pulcini, sempre su Facebook: "In poco più di un anno, rimboccandoci le maniche in prima persona, abbiamo sostituito centinaia di stecche di panchine da decenni prive di manutenzione e abbiamo quasi finito tutti i parchi e giardini del territorio. È stata un'azione corale meravigliosa della nostra comunità, con consiglieri, assessori, scuole, genitori, associazioni, cittadini e amministrazione uniti da un obiettivo comune, segno che sono ancora tante le persone che amano il territorio, che non hanno perso la speranza e che vogliono essere parte attiva di questo cambiamento epocale.