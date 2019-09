Da Porta Maggiore a Castelverde a piedi e in bici elettrica: la domenica del V municipio lungo la via Francigena

Una passeggiata a piedi e in biciletta elettrica lungo la via Francigena nel tratto Porta Maggiore-Area Archeologica di Gabii, all'altezza di Castelverde. La giornata è stata organizzata dal V municipio per domenica 22 settembre "nell'ambito delle iniziative predisposte durante la Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile", spiega l'assessore all'Ambiente del V municipio Dario Pulcini.

Come si legge sul sito del Comune, la passeggiata avrà inizio per tutti alle ore 9 da Porta Maggiore per poi percorrere la Via Prenestina, toccando i punti di interesse ivi insistenti, raggiungendo alle ore 12.30 Viale Palmiro Togliatti. Qui operatori del C.E.A. accompagneranno gli aventi diritto a ritirare le biciclette elettriche per poi percorrere insieme il resto del tragitto fino all'Area Archeologica di Gabiimentre il resto del gruppo, accompagnato dai ragazzi del Servizio Civile, raggiungerà "La Mistica " dove terminerà la passeggiata a piedi.

All'iniziativa possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti sul territorio di Roma Capitale. Per quanti sono interessati a effettuare anche il tragitto con la bicicletta elettrica, siccome il municipio dispone di 30 bici, "chi è interessato deve presentare richiesta, entro le ore 12 del 18/09/2019, presso l'Ufficio Protocollo del Municipio Roma V di Via di Torre Annunziata,1 tramite apposito modulo. Solo le prime 30 richieste ritenute valide potranno essere soddisfatte.

Il Municipio, si legge in una nota, "in collaborazione con l’Associazione Sentiero Verde e in coordinazione con il Centro di Educazione Ambientale del Municipio e i volontari del Servizio Civile, ha deciso di organizzare questo percorso per rivivere e scoprire il significato storico archeologico e ambientale dei punti della via Francigena che attraversano il territorio e per sensibilizzare sull’uso della mobilità sostenibile. Sull’importanza di questa iniziativa, l’assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, ha dichiarato: “La mobilità sostenibile è un pilastro fondamentale per la sostenibilità ambientale: queste iniziative servono per sensibilizzare i cittadini, per conoscere e valorizzare il territorio”.