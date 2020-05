Pigneto, ripartono dal sociale le attività di Snodo Mandrione

Con la Fase 2 riapre Snodo Mandrione, lo spazio polifunzionale con attività dedicate al supporto delle fasce sociali più deboli che sorge nell'omonima via, al civico 63. L'ex falegnameria rimasta abbandonata per anni che sorge proprio a ridosso dell'Acquedotto Felice è da circa un anno un centro con diverse vocazioni, dalle attività sociali a quelle culturali, associazione di promozione sociale e circolo Arci.

In attesa di potersi aprire, come da progetto, a eventi culturali, "l’associazione di promozione sociale Snodo Mandrione riparte in fase 2 da attività di sostegno sociale e azioni di solidarietà, insieme alla gestione di laboratori formativi permanenti e progetti di inclusione sociale. Un insieme di buone pratiche, nell'ottica della promozione del territorio, della sua valorizzazione e dell'apertura alla cittadinanza, come spazio inclusivo, mettendo insieme e facendo incontrare privato sociale e istituzioni", si legge in una nota.

Tre i progetti attivati nella Fase 2: il progetto inclusione, che prevede il reinserimento sociale dei soggetti fragili; lo sportello sociale di orientamento al lavoro; il polo d'ascolto territoriale in collaborazione con gli uffici Uepe, destinato a utenti in detenzione domiciliare. L'area dedicata agli eventi è invece ancora ferma. Per giugno l'attesa di capire se e cosa si potrà inaugurare.