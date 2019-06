In auto con l'eroina, consegnano droga alla polizia e si scagliano contro gli agenti

Hanno prima consegnato la 'roba' agli agenti e poi li hanno aggrediti prima di essere portati nell'auto di servizio. Le violenze si sono registrate intorno alle 13:00 di lunedì 10 giugno al Pigneto.

Nel dettaglio, transitando in piazza del Pigneto, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore, hanno notato un’autovettura ferma con targa bulgara in stato di abbandono. All’interno un uomo ed una donna, noti tossicodipendenti, identificati per due giovani romeni di 24 e 28 anni.

Il giovane ha consegnato spontaneamente un involucro che nascondeva in mano contenente eroina ma, all’atto di essere accompagnato negli uffici di Polizia, ha iniziato a dare in escandescenze, rifiutandosi di salire a bordo dell’auto di servizio. In suo aiuto anche la ragazza che ha iniziato a colpire i poliziotti e a minacciarli.

Arrestati entrambi, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale mentre la donna, è stata denunciata anche per minacce a Pubblico Ufficiale.