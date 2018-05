Pigneto e Marranella rimpiangono il bus 81: "Non tutti possono prendere la metro"

E' un problema per gli anziani e per tutti coloro che per ragioni varie non prendono la metropolitana. Ma lo è anche per chi abita sul versante della via Prenestina, dove la linea C comunque non arriva. Il taglio del bus 81 continua a far discutere. Dal 12 maggio, giorno dell'inaugurazione della stazione di San Giovanni, la linea che collegava il quadrante est della città con il centro storico e il quartiere Prati, ha perso dieci fermate. Il capolinea è stato spostato da piazza Malatesta (Pigneto) a via La Spezia (San Giovanni), lasciando scoperto il quadrante Prenestino-Pigneto-Marranella. E in tanti lamentano disagi.

"Io non prendo la metropolitana perché soffro di claustrofobia e mi sento male, non l'ho mai presa" spiega Tina, 76 anni, residente nella zona di piazza Malatesta, senza mezzi privati. "Con l'81 sono sempre andata in centro". Anche l'amica Laura che pur può prende la metro, preferisce i mezzi in superficie: "Non capiamo perché tagliarla, per qualche chilometro, ma dove sta il risparmio?". Mauro invece la metro non ce l'ha, perché abita dalla parte della via Prenestina. "Oggettivamente è un disagio non avere più l'81. Ma poi i cittadini non sono stati minimamente ascoltati".

Già, comitati, associazioni di quartiere, semplici cittadini protestano da settimane e si incontrano in assemblee pubbliche per discutere la questione. Ma il dado è tratto, e salvo sorprese l'amministrazione difficilmente tornerà sui suoi passi. Anche perché, come più volte chiarito da palazzo Senatorio, il taglio non è un taglio ma una "rimodulazione". Tradotto: i chilometri tolti da Pigneto e Prenestino, andranno a servire altre aree periferiche dove il trasporto è ancora più scarso. D'altronde si sa, la coperta è una sola e non abbonda.