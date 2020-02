Chiusura centri interculturali V municipio, Pd: "Non staremo a guardare"

"Non staremo a guardare". Sulla chiusura dei centri interculturali del V municipio prendono parola la consigliera regionale del Pd, Marta Leonori, e i dem del territorio. "È paradossale che il V municipio chieda alle cooperative Ruotalibera ed Ermes di abbandonare le loro attività quando queste stesse cooperative hanno partecipato al bando e sono in attesa di una risposta dall'amministrazione municipale", commentano.

La notizia riguarda la gestione dei centri interculturali del Pigneto e di Tor Sapienza. Il 29 marzo 2019 si sono chiusi i termini per la presentazione delle offerte del nuovo bando che avrebbe dovuto riassegnare il servizio. E i due centri, intanto, sono andati avanti di proroga in proroga. L'ultima proroga (stabilita dallo stesso municipio) scade il 29 febbraio, domani, ma la commissione che ha il compito di valutare le offerte a distanza di quasi un anno non ha ancora terminato il suo lavoro. Risultato: gli unici due centri interculturali del municipio chiudono.

"La scelta del V Municipio non è solo miope ma colpevole", attaccano la consigliera Leonori e il Pd del V municipio. "Perché dimostra una imperdonabile leggerezza nella gestione del sociale. Si decide di sospendere dei centri i cui servizi sono utili alla collettività, non considerando che questa decisione avrà degli effetti su famiglie e, in particolare, su dei bambini che sì stanno integrando nel tessuto locale. E che certo non meritano di pagare lo scotto di un'amministrazione troppo distratta. Questo non è governare. È lavarsene le mani. Noi certamente non satremo a guardare".