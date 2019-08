In moto al Pigneto con due panetti di hashish, in casa altri 5 chili di droga

In moto al Pigneto con due panetti di 'fumo' indosso, in casa altri cinque chili di hashish. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ad arrestare un insospettabile 25enne romano, incensurato, trovato in possesso della sostanza stupefacente suddivisa in panetti.

Il giovane è stato notato spostarsi di corsa verso il Pigneto, a bordo della sua moto. Con lui aveva 200 grammi di hashish ma nel corso della perquisizione, che i Carabinieri hanno fatto scattare presso la sua abitazione, sono stati trovati ulteriori 4,8 chili della stessa sostanza stupefacente e 2.000 Euro in contanti.

L’uomo è stato condotto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo nel corso del quale dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.