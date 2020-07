Pigneto, un frigorifero pieno di cibo abbandonato vicino ai cassonetti. Raggi: "Delinquenti"

Ancora mobili abbandonati vicino ai cassonetti. Ancora elettrodomestici lungo i marciapiedi. Questa volta a colpire, tanto che a riprendere l'immagine è stata anche la sindaca di Roma Virginia Raggi è quella di un frigorifero lasciato in via del Pigneto ricolmo di cibo. Di fianco, il retro di un altro frigorifero e delle sedie rotte.

"Quella che vedete è un’immagine vergognosa", ha scritto Raggi. "Due frigoriferi e altri mobili buttati da veri e propri delinquenti nei cassonetti stradali di via del Pigneto. Scene che, purtroppo, si verificano sempre più spesso per colpa di organizzazioni che smaltiscono illegalmente i rifiuti ingombranti, offrendosi di svuotare le cantine gratis o facendosi pagare pochi euro", continua.

La sindaca ha poi fatto sapere che Ama ha rimosso i rifiuti e segnalato l'episodio al Nucleo ambiente e decoro della polizia di Roma Capitale che ha già avviato le indagini per risalire ai responsabili. "Ricordo che non si tratta di episodi occasionali, ma di un sistema in mano a persone senza scrupoli. Per questi reati, già sanzionati duramente dal codice penale, abbiamo previsto delle multe specifiche, molto salate, ed abbiamo installato un circuito di “foto-trappole” nei punti più “caldi” della città".

Così l'appello: "Non lasciatevi convincere da chi si offre di far sparire i vostri vecchi mobili: siate furbi, potete farlo in modo completamente gratuito prenotando il ritiro a domicilio offerto da Ama".