Pigneto, non solo locali e movida: nel quartiere sbarca una nuova libreria

Chi l'ha detto che il Pigneto è solo happy hour e movida notturna? In via Perugia, al civico 18, si prepara a inaugurare un nuovo avamposto tutto dedicato alla lettura. La libreria Marini, con sede a Bari, ha scelto il quartiere di Roma est per aprire la sua succursale romana. E i residenti gioiscono, specie dato il continuo proliferare di bar e ristoranti di ogni sorta. Sui suoi scaffali si troveranno volumi dedicati ad arte moderna e contemporanea, fotografia, edizioni originali di letteratura del 900, libri d’artista e poesia visiva, architettura e design.

Per l'occasione dalle ore 16.00, nell’ambito della manifestazione MiBACT per la Fotografia // Passeggiate Fotografiche Romane, verrà presentato il progetto "Archivio Luciano D’Alessandro", il grande fotografo napoletano, scomparso un anno fa, che con la sua arte seppe documentare con grande umanità per oltre 50 anni lo stato di abbandono, esclusione e violenza della "sua gente": dal manicomio di Nocera, al terremoto dell’Irpinia, al colera di Napoli, alla condizione operaia nelle fabbriche e nelle campagne del Sud. Di Luciano D’Alessandro verranno messi in mostra tutti i libri e alcune tra le sue più belle fotografie.