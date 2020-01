Stazione Pigneto, in attesa dei cantieri scattano le modifiche alla viabilità

In vista dell'avvio dei cantieri per la realizzazione della stazione Pigneto tra le due circonvallazioni Casilina Est e Ovest cambia in via provvisoria la viabilità della zona tra piazzale Prenestino, via l'Aquila e piazza del Pigneto.

Ci sarò divieto di fermata in piazza del Pigneto da via del Pigneto a via Casilina; niente parcheggio per le auto in via l'Aquila, su ambo i lati, da via Ascoli Piceno a Piazza del Pigneto; uguale divieto per piazzale Prenestino da circonvallazione Casilina Ovest a via Ascoli Piceno.

Divieto di transito invece dalle ore 22 del 15 gennaio 2020 alle ore 6 del 16 gennaio 2020 in piazzale Prenestino, nel tratto compreso tra circonvallazione Casilina Ovest e Via l'Aquila. Inoltre in via l'Aquila, in piazza del Pigneto, via del Pigneto e nella rampa di uscita della Tangenziale Est con provenienza viale Castrense e direzione via Casilina, verranno interdette temporaneamente al transito le vie limitrofe alla via l'Aquila al fine di consentire gli interventi di adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale propedeutici alla sua trasformazione da senso unico di marcia a doppio senso di circolazione.