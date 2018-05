Pedonalizzazioni in V municipio: al Pigneto si parte da piazza Copernico

Per il V municipio tocca al Pigneto. Domenica 13 maggio l'area di piazza Copernico e vie limitrofe sarà pedonale dalle 10 alle 20. Eventi culturali, mercatini, animazione per bambini serviranno a rilanciare la zona creando un'occasione di festa aperta a tutti.

Ne dà notizia anche l'assessore all'Ambiente Dario Pulcini: " Per migliorare la qualità della vita dei cittadini del quartiere Pigneto, creare nuova socialità, promuovere la mobilità sostenibile, tutelare l'ambiente, riscoprire la bellezza del territorio in sicurezza e tranquillità. Tante le iniziative previste, a breve verranno inserite nel programma della giornata".I dettagli della giornata verranno pubblicati non appena resi disponibili sul sito del Comune di Roma.

Nella stessa giornata sarà pedonale via Andrea Doria in I municipio, piazza Mincio in II, via Giuseppe Vanni a Massimina (municipio XII) e via Federico Borromeo in municipio XIV.

E ancora per quanto riguarda progetti di pedonalizzazioni delle strade romane, la sindaca Raggi ha lanciato giorni fa Via Libera, un anello di 24 chilometri di vie da chiudere al traffico, una volta al mese. Stando agli annunci, partirà a giugno. Un lungo percorso ciclo pedonale con 55 presidi fissi delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e 1400 transenne per consentire la regolare manifestazione.