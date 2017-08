Piazza Nuccitelli Persiani, arrivano i privati: un nuovo bar ma con restyling del verde

Tavolini e dehors occuperanno lo spazio dell'area cani, da spostare altrove, e affacceranno su aiuole curate e su un angolo giochi per i bambini. Piazza Nuccitelli Persiani, luogo simbolo del Pigneto, potrebbe cambiare volto. I sette box auto di proprietà privata sul lato di via Gentile da Mogliano sono stati venduti e da marzo le ruspe stanno lavorando alla ristrutturazione dei locali. Un fast food è pronto a inaugurare entro l'anno, e i proprietari vorrebbero mettere mano anche alla piazza. Con un progetto dettagliato hanno bussato alla porta del Campidoglio e presentato idee e carte a dipartimento Ambiente e V municipio.

Il progetto dei privati

Uno spazio di circa 70 metri quadrati verrebbe riservato, con richiesta di permesso Osp (Occupazione Suolo Pubblico) a tavolini e ombrelloni da allestire davanti al nuovo bar, mentre l'area cani - tecnicamente "sgambatura" - verrà trasferita sullo spartitraffico di via del Pigneto sul lato della scuola Enrico Toti. Le zone verdi verrebbero rimesse a nuovo, con piantumazione di essenze arboree e manutenzione costante assicurata dai privati. E sul lato dei vecchi box si troverebbe spazio anche per installare qualche gioco per i più piccoli (vedi mappe in basso). "Sarebbe tutto a zero spese per l'amministrazione" spiegano a RomaToday gli architetti di Acr Studio che stanno seguendo l'intero progetto per il committente, la Kram srl.

"Nessun attacco speculativo"

Al momento i rendering sono sul tavolo del dipartimento e del parlamentino di via di Torre Annunziata. Ancora nessuna decisione ufficiale. E non è chiaro se i lavori sarebbero a scomputo della tassa per il suolo pubblico. "Sono termini che non stati ancora definiti". Ma un aspetto i proponenti tengono a chiarirlo: "Non c'è nessun attacco speculativo da parte nostra, solo la volontà di rendere questo spazio pubblico riqualificato, mantenuto nel tempo, di creare una sinergia tra il nuovo locale e gli abitanti della zona".

Le proteste dei residenti

Il riferimento è alle forti proteste da parte di un gruppo di cittadini e associazioni, tra questi il comitato Piazza Nuccitelli Persiani e il Pigneto Prenestino, da mesi contrari a "regalare all'ennesimo locale un luogo simbolo del quartiere rimasto libero da ingerenze commerciali". Spaventa la "privatizzazione" di una piazza che da sempre conserva un importante valore storico per i suoi frequentatori abituali. I giardini dedicati agli antifascisti del Pigneto Persiani e Nuccitelli, deportati e uccisi a Mauthausen nel 1944, ospitano da almeno un lustro la giornata di festa del 25 aprile, oltre a decine di iniziative culturali.

Con volantinaggi e proteste i residenti hanno più volte espresso il loro fermo "no" al progetto, interpellando anche il municipio su presunte irregolarità urbanistiche. Dal rilascio delle concessioni per la sanatoria dei box auto all'aumento della volumetria del nuovo stabile, secondo i pareri rilasciati dai tecnici municipali, sarebbe tutto in regola. Ma i comitati non ci stanno, hanno più volte minacciato un esposto in Procura, e bocciano anche il progetto presentato dalla ditta per il restyling della piazza.

"Al posto dei giardini, dove la gente si poteva sedere, aiuole con fiori. Al posto dell’aera cani sedie, tavolini, ombrelloni e area giochi dove rinchiudere i bambini. Via anche la fontanella, tanto c’è il nuovo locale dove andarsi a dissetare, ovviamente a pagamento" attaccano i contrari sui social network. "Come abitanti e realtà del territorio denunciamo l’ennesimo attacco speculativo, rispediamo al mittente questa proposta e ribadiamo il nostro no forte e chiaro a ogni tentativo di privazione degli spazi collettivi, che sia o meno funzionali a far aumentare incassi e profitti ai signori dei locali del Pigneto".