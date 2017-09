Piazza Nuccitelli Persiani: comitati ancora in piazza contro il nuovo locale

I comitati di quartiere del Pigneto tornano a protestare contro il nuovo locale pronto a sorgere in piazza Nuccitelli Persiani e contro il progetto di riqualificazione della piazza presentato al municipio dalla società. Appuntamento giovedì 21 settembre a partire dalle 19. Perché di nuovo in piazza?

"Chi ci parla di rigenerazione o valorizzazione, in realta userà la piazza e l’intera zona attorno al nuovo fabbricato come spazio esterno di un ennesimo enorme locale che attirerà centinaia di clienti di giorno ma soprattutto di notte - scrive il cdq Pigneto Prenestino in una nota stampa - noi vogliamo difenderci dal degrado e dalla movida selvaggia che invaderà definitivamente anche questa area del Pigneto. Con questo imbroglio della rigenerazione possiamo definitivamente dimenticarci il nostro diritto costituzionale alla quiete notturna e ad una qualità della vita dignitosa".

E ancora una lunga lista di punti interrogativi: "Chi potrà utilizzare la piazza, occupata da tavoli, ombrelloni e avventori del locale, senza orari come gli altri locali vicini? chi eviterà le risse notturne e lo spaccio che esploderà con la movida? la polizia municipale? siamo di fronte al piu’ grande locale del suo genere al pigneto, con conseguenze devastanti sulla piccola area che lo contiene! ma davvero ce ne accorgiamo solo noi? davvero l’amministrazione ha valutato tutte le conseguenze? davvero è tutto regolare?".

"Riuniamoci per richiedere spiegazioni e nuovi controlli per evitare l’apertura di un ennesimo e spoporzionato locale di somministrazione di alcolici a tutte le ore".