Lavori al Pigneto, Prenestina chiusa da via L'Aquila a Porta Maggiore: traffico in tilt

Traffico in tilt su via Prenestina in direzione centro nella mattinata di oggi 13 marzo. Tutta colpa di lavori sulla sede stradale all'altezza di piazzale Prenestino. La strada è stata chiusa da via L'Aquila fino a piazzale Labicano. Il traffico, deviato verso il Pigneto, è andato letteralmente in tilt.

La deviazione infatti, a catena, ha fatto sentire le proprie ripercussioni sull'intera strada. A partire dal Largo Preneste dalle 8 si procedeva a passo d'uomo. Persino i tram sono rimasti bloccati nel traffico impazzito. Nelle varie intersezioni che dal Pigneto immettono sulla Prenestina auto al rallentatore con file che hanno finito per invadere la corsia tranviaria.

Il risultato è stato un traffico praticamente impazzito, con tempi di percorrenza dei mezzi pubblici triplicati rispetto al solito. Lungo la Prenestina sei pattuglie della polizia locale del V gruppo Prenestino per provare ad alleviare gli effetti del tappo.

I lavori prevedono degli scavi in strada e, secondo quanto appreso da RomaToday in via ufficiosa, dovrebbero durare fino a mercoledì.