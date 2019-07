Pigneto: lo spaccio è itinerante, pusher incastrato da un video

Spaccio itinerante al Pigneto dove la scorsa notte i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore grazie alla collaborazione con i cittadini del quartiere.

Nello specifico, un video in cui si vedeva un uomo spacciare a due giovani, registrato con lo smartphone da un residente del quartiere Pigneto e condiviso in tempo reale nel gruppo di messaggistica condiviso tra cittadini e forze dell’ordine, ha permesso ai militari della Stazione Roma Casalbertone di arrestare, in pochi minuti, un cittadino del Senegal di 31 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Acquisito il video, i Carabinieri hanno avuto un identikit chiaro del 31enne, senza fissa dimora e con precedenti specifici ed hanno accertato l’attività “itinerante” del pusher, in via del Pigneto, dove cedeva le dosi ai suoi “clienti” in movimento, camminando, per non destare sospetti.

Quando lo hanno visto avvicinarsi a dei nuovi clienti, i Carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato, recuperando 4 dosi di cocaina e circa 270 euro in contanti, ritenuti il provento dell’illecita attività.

L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.