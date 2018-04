Stazione Pigneto, cantieri a singhiozzo: una voragine sotterranea blocca ancora i lavori

Una voragine sotterranea all'angolo tra la circonvallazione e la via Casilina. Eccolo, l'ennesimo ostacolo al cantiere della stazione Pigneto. I lavori al nodo di scambio dove fermeranno le linee Fl1 e Fl3, interconnesse con la metropolitana, sono lontani dalla fase clou. Partiti (o quasi) a settembre, vanno a singhiozzo dal primo giorno, tra problemi con i sottoservizi e consulenze con la Soprintendenza durante gli scavi.

Ultimo intralcio al cronoprogramma (nei fatti mai rispettato) una depressione del terreno, rilevata in queste ore sotto il livello dell'asfalto. "Speriamo che il problema si risolva quanto prima" commenta il minisindaco del V municipio Giovanni Boccuzzi, che annuncia la convocazione a stretto giro di una riunione con i cittadini per rivedere il calendario delle chiusure stradali e informare il territorio sulle ultime novità.

A quest'ora, rispetto a quanto annunciato a luglio scorso, dovevamo già essere alla fase più invasiva del cantiere. E invece con i primi scavi di settembre sono arrivati anche i primi intoppi: il rimpallo tra Acea e Italgas per i lavori sui sottoservizi, che ha frenato il normale avanzamento dell'iter, e la rete di tubature e cavi non segnalati ufficialmente nelle carte comunali a complicare il tutto. Ora si aggiunge anche la presenza di una voragine, che non dà conseguenze dirette ai cittadini perché collocata in un'area già transennata e oggetto di intervento ma che rallenta ulteriormente la macchina. Insieme ai necessari monitoraggi, casa per casa, di alcuni edifici collocati sulla circonvallazione, per verificare le condizioni di stabilità e rilasciare i cosiddetti "testimoniali di stato".

Insomma, la corsa è lunga. E la fase più dura per la viabilità cittadina è ancora lontana. L'ultima determina della Polizia locale del 3 aprile, si limita a fissare qualche divieto di fermata, sempre sulla circonvallazione, lato est. Mentre sulla carta, già a partire da ottobre, questa doveva chiudere, con il cambio di senso di marcia su via Casilina nel tratto compreso tra il vallo e il ponte Casilino. Ma ancora, siamo in alto mare.