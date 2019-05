Camion sprofonda in una voragine: chiusa via del Pigneto

Via del Pigneto chiusa al traffico a causa di un camion che, all'altezza del civico 110, è improvvisamente sprofondato in una voragine rimanendo di fatto incastrato nel dissesto.

Pigneto: camion sprofonda in una voragine

Il mezzo pesante, che ha arrestato la propria corsa all'angolo con via Giovanni Agostini si è anche leggermente inclinato sulla palazzina che sorge lungo la via urtando l'estremità del balcone dell'appartamento del primo piano.

Chiusa via del Pigneto

Sul posto al lavoro la Polizia Locale per disciplinare il traffico e i Vigili del Fuoco che stanno tentando di rimuovere il camion. Una delle ruote dell'autocarro è infatti quasi totalmente inghiottita dall'asfalto.

Via del Pigneto risulta così chiusa al transito fra via Attilio Mori e via Giovanni de Agostini.