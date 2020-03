V municipio, arriva la quarta edizione del Premio letterario: scadenza 29 maggio 2020

In tempi in cui si è costretti a stare a casa c'è più tempo. Anche per scrivere. Arriva in un momento particolare quest'anno l'avviso pubblico per la quarta edizione del Premio letterario del V municipio finalizzato a "incentivare e valorizzare la creatività e i talenti individuali di tutti coloro i quali, intendono avvalersi della scrittura".

Il concorso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Tre le sezioni per le quali è possibile partecipare: racconto, poesia e pièce teatrale, tutti inediti e in lingua italiana (per leggere le altre caratteristiche rifarsi all'avviso pubblicato sul sito del municipio).

I primi classificati, si legge sull'avviso, saranno premiati con la pubblicazione e con la distribuzione in un volume dedicato al Premio Letterario. Il vincitore della pièce teatrale vedrà il proprio elaborato oggetto di un laboratorio teatrale a cura del Teatro Biblioteca Quarticciolo. Per la valutazione sarà nominata una giuria presieduta da uno scrittore italiano. La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 29 maggio 2020.

Commenta così l'assessora alla Cultura del municipio, Maria Teresa Brunetti: "In questo periodo in cui si ha più tempo per porgere lo sguardo alla propria interiorità ci si può dedicare alla scrittura, magari raccontando questo momento storico che stiamo vivendo".