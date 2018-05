Il verde incolto nasconde il semaforo: a liberarlo pensa il Comitato dei disoccupati

La vegetazione sempre più fitta finisce per nascondere le luci semaforiche? Se l'amministrazione latita, ci pensano i cittadini. D'altronde le pratiche fai da te per contrastare situazione di degrado che Comune o municipio non risolvono, prendono sempre più piede. Anche in via della Serenissima, come riporta l'agenzia di stampa Dire, ci hanno dovuto pensare i romani al verde pubblico.

In particolare i disoccupati del Comitato per il lavoro di cittadinanza, che hanno liberato oggi il semaforo all'incrocio con via della Venezia Giulia, nascosto da una fitta vegetazione, e quindi poco sicuro.

In questo modo, rivendicano gli stessi, "abbiamo ristabilito il livello minimo di sicurezza, pregiudicata dall'occultamento del semaforo. Il lavoro c'è, diamolo ai disoccupati. Un'amministrazione pubblica non può risparmiare sulla sicurezza dei cittadini e sul loro diritto al lavoro". Già, il lavoro da fare in città non mancherebbe. Specie sul fronte della manutenzione di parchi e verde pubblico.