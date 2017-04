Roma in fila per Esselunga: al Prenestino code di auto e ressa alle casse

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tanta la curiosità e la corsa all’affare tra i cittadini che stamattina hanno deciso di venire qui a fare la spesa

Apre il primo punto vendita della catena di supermercati milanese Esselunga. Tanta la curiosità e la corsa all’affare tra i cittadini che stamattina, mercoledì 5 aprile, hanno deciso di venire qui a fare la spesa. Soddisfazione da parte del management che dopo circa otto anni dall’individuazione dell’area dove poter costruire il superstore, aprono le porte ai romani. “Abbiamo assunto 200 persone da impiegare in un negozio di 4 mila e 600 metri quadri, con l’esposizione di oltre 24 mila prodotti di qualità - spiega Gabriele Villa, direttore commerciale Esselunga - Per noi Roma rappresenta un traguardo importante e una città in cui poterci espandere”.