Sgomberi, a Casale Garibaldi un'assemblea con le famiglie di Cardinal Capranica

Le reti sociali del V municipio si stringono attorno alle famiglie sgomberate dall'ex scuola di Cardinal Capranica che oggi vivono nel centro di accoglienza a Centocelle e a quelle residenti nell'occupazione di via Tempesta alla Marranella. Mercoledì 31 luglio, alle ore 18, a Casale Garibaldi, in via Romolo Balzani 87 si terrà un'assemblea organizzata dalla rete "Sulla stessa barca - Roma est" insieme a queste famiglie.

L'obiettivo è "approfondire e sostenere, a livello territoriale, la campagna di 'Roma non si chiude', promossa dagli spazi sociali e dai movimenti di lotta per l'abitare, in prima fila contro gli sgomberi previsti dal recente piano della prefettura".

Nel quartiere di Centocelle, a viale della Primavera, sono state dislocate diverse famiglie sgomberate dalla scuola di via Casal Capranica a Primavalle, "costrette a vivere in condizioni poco dignitose, senza una vera prospettiva di uscita dall'emergenza abitativa, con un futuro scolastico incerto per tutti i bambini", si legge nella nota. "Per queste ragioni ci siamo impegnati, nei prossimi giorni, a mettere a disposizione i nostri spazi per portare un sostegno materiale alle famiglie, per costruire una rete di solidarietà politica e sociale".

Nello stesso tempo, "vogliamo attivare un percorso mutualistico e di resistenza per tutte le persone che vivono nell'occupazione di via Antonio Tempesta, a Torpignattara, in cima alla lista dei prossimi sgomberi, nonostante la stessa proprietà dell'immobile continui a chiedere soluzioni preventive per tutti gli abitanti. Crediamo sia giunta l'ora che il Municipio V assuma un ruolo di responsabilità e un piano di intervento a tutela delle famiglie che da dieci anni vivono, vanno a scuola e lavorano in quel territorio".

Mercoledì dopo l'assemblea si terranno giochi e laboratori per bimbi, musica, video e cena sociale, per l'ultima serata speciale di "(Ogni) mercoledi da leoni!"

.