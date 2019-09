Il bus 81 verrà ripristinato: "Il servizio ripartirà a metà novembre e sarà definitivo"

Il bus 81 verrà ripristinato. La linea tornerà a collegare il quartiere Prenestino alla zona di San Giovanni a partire da metà novembre. Ne ha dato notizia su Facebook il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi, che da tempo ha avviato una trattativa con l’assessorato e il dipartimento alla Mobilità per riattivare il servizio. La soppressione era stata decisa poco più di un anno fa quando la linea C della metropolitana, che ha una stazione proprio al capolinea del bus 81 a piazza Malatesta, è stata collegata alla fermata della metro A a San Giovanni. Da allora la cittadinanza non ha mai smesso di protestare contro l’abolizione del servizio.

“In un incontro con l’Assessorato alla Città in Movimento, Dipartimento Mobilità e Trasporti e Roma Servizi per la Mobilità, tenutosi la scorsa settimana, abbiamo ottenuto finalmente il ripristino della Linea 81 con partenza da piazza Roberto Malatesta”, ha spiegato Boccuzzi. L’ipotesi emersa nei mesi scorsi era quella di un percorso ‘sperimentale’ di tre mesi così da dare agli uffici elementi utili per decidere. “Il ripristino sarà invece definitivo”, spiega il minisindaco, anche se al costo di vedere la ripartenza slittare di qualche settimana. “Pur se la nostra richiesta è sempre stata quella di riattivare il servizio a settembre, i vari passaggi burocratici hanno spostato a metà novembre il servizio. Data questa però per noi improcrastinabile”.