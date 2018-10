Villa Gordiani, due cancelli chiusi contro la prostituzione. Il municipio dopo le proteste: "Li riapriremo di giorno"

Riaprire i cancelli di villa Gordiani, i due ingressi di via Prenestina e di via Olevano Romano, sul lato destro del parco andando verso il Gra, chiusi da quasi sei mesi. E' l'intenzione del minisindaco Giovanni Boccuzzi, dopo settimane di proteste di cittadini, opposizioni e anche del Wwf Lazio. "Stiamo valutando l'apertura per permettere ai residenti di accedere con più facilità al parco" ha detto a RomaToday.

Già, ma il problema per il quale si era optato per la chiusura, la prostituzione nel verde pubblico, non è stato comunque risolta. L'idea è avviare una collaborazione con una qualche realtà di volontariato, per la chiusura serale dei cancelli. "Possiamo arginare il problema limitando a una chiusura notturna, stiamo valutando come realizzarla".