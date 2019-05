Bus 81, si riaprono i giochi: "Chiesto all'assessorato di riaprire il capolinea a Malatesta per tre mesi"

Dopo un anno di proteste da parte dei cittadini per la soppressione del capolinea del bus 81 a Malatesta, si riapre la partita della tratta che collega il quartiere al Prenestino con San Giovanni. "Abbiamo dato mandato all'assessorato di valutare il ripristino della tratta fino a Malatesta per almeno 3 mesi", ha spiegato Pietro Calabrese, neo presidente della commissione capitolina Trasporti, che questa mattina si è riunita proprio sul tema.

La sperimentazione scatterà "a partire dall'entrata in vigore dell'orario invernale, quindi da settembre e in coincidenza con la riapertura delle scuole per misurare l'effettivo fabbisogno". Non si tratta di un reintegro definitivo, quindi, ma di un modo per effettuare ulteriori valutazione in merito a una decisione che sollevato molte proteste da parte della cittadinanza e in merito alla quale si è speso anche il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi. "In base a quanto raccolto decideremo". L'Agenzia di Roma servizi per la mobilità potrebbe anche decidere di "razionalizzare alcune linee con tratti coincidenti con l'81", per andare in contro alle esigenze dei cittadini.

Il Comitato di Quartiere Pigneto-Prenestino commenta così: "Dopo oltre un anno di mobilitazioni con raccolte firme, iniziative, presidi, cortei di tutti gli abitanti del Prenestino che denunciavano come autoritaria, sconsiderata e insensibile la soppressione del capolinea e delle fermate dell'81 fatta per giunta in assenza dei dati sui flussi di traffico, il nuovo presidente della commissione Calabrese ha riconosciuto che le motivazioni e la determinazione dei cittadini nel difendere un autobus tanto essenziale, sono da considerarsi di primaria importanza rispetto a calcoli e valutazioni fatte all'interno degli uffici solo per far quadrare i conti". Conclude il comitato: "Insieme agli abitanti continueremo a portare avanti la mobilitazione fino al completo raggiungimento del risultato".