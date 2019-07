Corriere di marijuana alla fermata del bus: la droga nascosta negli indumenti

Corriere della droga alla fermata del bus di largo Preneste. A scoprirlo gli agenti del commissariato Porta Maggiore. Con indosso uno zaino a tracolla, sottoposto a controllo, ben nascosto tra gli indumenti, i poliziotti hanno trovato un involucro contenente oltre 1 chilo di marijuana.

Sequestrati anche 125 euro in banconote di piccolo taglio. Lo straniero, identificato per un giovane nigeriano di 23 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sempre la polizia ha arrestato un ragazzo 22enne romano che, in via Latina, è stato colto in flagranza di spaccio di stupefacenti. Fermato uno degli acquirenti, è stato trovato in possesso di 33 grammi di marijuana e alla richiesta dei poliziotti del Reparto Volanti, questo ha dichiarato di averla appena acquistata dal 22enne.

A casa del giovane, gli agenti hanno sequestrato circa 13 grammi di marijuana, 1380 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.