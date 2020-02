Prenestino, calcinacci crollano da una palazzina: anziano colpito e portato in ospedale

Paura questa mattina nel quartiere Prenestino quando, intorno alle 9 alcuni pezzi di un intonaco si sono staccati del balcone del primo piano di una palazzina posta al civico 57 di via Roberto Malatesta, colpendo un uomo.

La vittima, che stava camminando sul marciapiede, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma per accertamenti. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia municipale con il Gruppo Prenestino, che hanno recintato l'area, e i Vigili del Fuoco. Ieri, in via Salaria, un episodio simile.