Esselunga Prenestino, cresce l'attesa: apertura prevista a giorni

Il taglio del nastro si avvicina. Tra viale Togliatti e via Prenestina fervono i preparativi. Il primo punto vendita Esselunga romano inaugurerà nei prossimi giorni. Fonti ufficiali non si sbilanciano sulla data, ma parlano di un'apertura che avverrà a giorni, sicuramente prima di Pasqua. Le insegne ancora incelofanate campeggiano sull'edificio ormai da mesi - Esselunga del Prenestino - tanto che era stata data quasi per certa l'apertura lo scorso Natale. I tempi sono slittati ma stavolta, a quanto pare, è quella buona. L'area parcheggio, terminata da pochissimo, è già in uso. Ancora in fase di completamento le modifiche alla viabilità circostante.

La struttura, progettata anni fa, si estenderà per oltre 8mila metri quadrati all’interno del complesso di edifici previsti nel progetto del Centro Servizi Prenestino, frutto di un Accordo di Programma approvato nel 2003 dal Comune e ratificato nel 2010 dalla Regione Lazio. Al momento i costruttori hanno realizzato solo lo spazio commerciale poi venduto ad Esselunga, ma il progetto prevede anche 24mila metri quadrati di parcheggi pubblici, la realizzazione di un teatro da consegnare al municipio e 22mila metri quadrati di spazi verdi.