Fogna otturata da mesi a Villa Gordiani: il Comune interviene (ma non risolve) tre giorni dopo la segnalazione di Romatoday

Tre giorni dopo la denuncia degli inquilini raccolta da un articolo pubblicato da Romatoday arriva l’intervento, anche se non risolutivo. Questa mattina degli operai chiamati dal Comune di Roma si sono presentati presso le case popolari di via Cittanova d’Istria, a Villa Gordiani, per spurgare una fogna otturata “da prima della quarantena”. Un problema che dura a fasi alterne ormai da anni, avevano raccontato alcuni residenti, e che da febbraio era riesploso: l’acqua puzzolente di una fogna è sgorgata per settimane da un tombino formando un rivolo in cerca di uno sbocco qualche tombino più là. La puzza ha esasperato per settimane gli abitanti tanto da rendere impossibile tenere le finestre aperte. Si tratta di appartamenti di proprietà di Roma Capitale, quindi sotto la tutela del dipartimento Patrimonio. "Abbiamo segnalato il problema più volte ma nessuno interviene", la denuncia.

Oggi è arrivato l'intervento atteso, anche se non risolutivo. “A otturare le tubature sono infatti i rami di un albero. Nel corso di un precedente intervento ci era stato comunicato che sarebbero serviti lavori strutturali su tutto il tratto”, avevano spiegato i residenti. Un'analisi che è stata confermata anche oggi. Risultato: poche ore dopo l'intervento con il temporale si è allagato tutto.

Dal Comitato di Lotta Villa Gordiani puntano il dito contro i ritardi negli interventi: “I residenti delle case popolari hanno sempre bisogno di alzare la voce e di mobilitarsi per far muovere le cose e ottenere risultati”, commenta Guido. “In questo caso, però, l’intervento messo in campo non basta perché servono lavori strutturali su tutta la tubatura. Continueremo a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda”.

Il video pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato di Lotta di Villa Gordiani

