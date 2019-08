VIDEO | Il lago ex Snia festeggia l'anniversario della breccia: "Qui una rinaturalizzazione straordinaria"

Era il 2014 quando un gruppo di cittadini ed attivisti di zona hanno aperto la breccia di Portonaccio. Un ingresso da quel lungo muro che un tempo delimitava il territorio dell’imponente fabbrica Ex Snia Viscosa, e che oggi si presenta come una bellissima area verde, curata da loro, con un lago di falda profondo nove metri e che “arriva da Colli Albani, fino all’aniene”, spiega Matilda Fracassi del Forum permanente Parco delle Energie. “Questa è una zona che nel coso degli ultimi decenni, da quando il lago ha preso forma dal cantiere che era qui presente nel 1993, si è completamente rinaturalizzata, con una propria fauna e flora - continua Fracasssi -, una cosa straordinaria e per la quale ci battiamo affinché venga tutelata da qualsiasi speculazione”.

Il percorso burocratico per il riconoscimento a monumento naturale va avanti ormai da tempo, con atti in Regione, ma anche dal V municipio. Quello che però chiedono gli attivisti del Forum è di arrivare finalmente ad punto. "Non ci fermiamo finchè tutti i 12 ettari che compongono quest'area vengano tutelati", conclude Fracassi.