Largo Agosta, il progetto di riqualificazione del V municipio: "Piantiamo essenze arboree"

Largo Agosta si arricchirà di nuovo verde. E' l'effetto del progetto 'Nonno mi aiuti a far bella Roma?' portato avanti dall'associazione 'Earth' in alcune scuole nel V municipio. Come scrive l'assessorato all'Ambiente municipale in una nota, l'associazione nazionale di protezione ambientale ha vinto un bando capitolino e per questo ha portato avanti diversi progetti nel V municipio.

Tra questi 'Nonno mi aiuti a far bella Roma?' che consisteva nella creazione di orti nelle scuole materne costruiti grazie al lavoro sinergico fra nonni e bambini. Grazie al laboratorio che ha visto la partecipazione attiva di alcune comunità scolastiche e di generazioni differenti, sono state piantate varie essenze arboree. A distanza di due mesi, si legge ancora nella nota, le piante sono pronte per essere posizionate in alcune aree verdi del municipio. Si parte oggi, 17 gennaio, con la pulizia della piazza mentre domani, sabato 18 gennaio, a partire dalle 10.30 le piante verranno messe nei vari spazi a disposizione.

L'assessore Dario Pulcini commenta così: "Come Amministrazione puntiamo spesso sul coinvolgimento, in queste iniziative a favore del territorio, di associazioni ecologiche attente, appunto, a quella che è una delle cinque stelle del nostro Movimento: l’ambiente".