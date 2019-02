Municipio V al lavoro per il ripristino del bus 81, Boccuzzi: "L'assessorato ci ascolti"

Municipio V al lavoro per ripristinare le fermate della linea 81 soppresse in seguito all’apertura della metro C. Un servizio che collegava piazza Malatesta a San Giovanni, sparito sotto i tagli della riorganizzazione del trasporto di superficie legato all’apertura della terza metro.

“Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro presso l’assessorato alla Mobilità” ha spiegato il presidente Giovanni Boccuzzi. “L’assessorato e l’Agenzia della Mobilità si sono presi l’incarico di effettuare ulteriori accertamenti per valutare se è possibile il ripristino. Avremo una risposta entro i primi di marzo”.

Il taglio delle dieci fermate della linea 81 non era passato inosservato. La protesta della cittadinanza si era fatta sentire tanto che nei mesi scorsi anche la maggioranza consiliare del V municipio aveva approvato una mozione che chiedeva all’assessorato alla Mobilità di ripensarci.

“Mi auguro che il monitoraggio promesso dia esito positivo” il commento del minisindaco. “E’ vero che con il taglio dell’81 è stato possibile incrementare la linea 058 che arriva a Tor Vergata e che rappresenta un servizio in più per la periferia, ma io mi auguro che si possa andare nella direzione da noi richiesta”.